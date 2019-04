¡Polémica en el barrio! 'RDT' no jugará con el Rayo Vallecano por decisión del Real Madrid

El Rayo Vallecano está en pleno vía crucis por la permanencia en LaLiga Santander, y el duelo ante el Real Madrid del próximo domingo es clave en sus aspiraciones para quedarse en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, Paco Jémez no podrá contar con su figura Raúl de Tomás , quien no ha sido liberado por los 'blancos', dueños de su carta pase.

Según adelanta la 'Cadena Cope' de España, desde el Bernabéu se mantienen firmes con ejercer la llamada 'Cláusula del miedo', que impide a un jugar actuar contra el club dueño de su carta pase, a menos que el equipo donde está cedido pague una penalidad.



"Nosotros solo hacemos una petición. Es un partido importante, nos jugamos mucho y sería un detalle que nos lo dejaran. Si se jugarán algo (el Madrid en la Liga) ni se nos ocurriría. Si dicen que no, no hay nada que reprocharle. Lo respeto", dijo el técnico del Rayo, aunque su pedido parece no tendrá efecto.



La decisión del Real Madrid, desde luego polémica, ha caído como 'bomba' en Vallecas y sobre todo en 'RDT', quien ha sido uno de los delanteros más destacados de la temporada, no solo en el Rayo, sino en LaLiga, con 14 anotaciones.



Raúl de Tomás, quien estuvo bajo las órdenes de Zidane en el Castilla en el 2015, es uno de los futbolistas cedidos que viene evaluando el club para la próxima temporada. Aunque esta situación podría traer algunas consecuencias.

► Aguanta Cristiano: la respuesta del Benfica a la propuesta de la ‘Juve’ por Joao Félix



► Lo llama: Messi con 'nuevo' compañero a cambio de 60 millones, pero…



► La 'Foca' está intratable: Farfán marcó 'doblete' de un soberbio cabezazo en el Lokomotiv vs. Rostov [VIDEO]



► La lista de bajas de Zidane en Real Madrid y sus dudas con tres cracks para la próxima temporada [FOTOS]