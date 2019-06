Va de caza: AC Milan viaja a España para cerrar traspasos de tres jugadores del Real Madrid

En Real Madrid saben que deben vender no solo para hacer espacio en su plantilla y dentro de los vestuarios, sino también para hacer caja por los fichajes de Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy. Ante este panorama, la dirigencia del AC Milan piensa seriamente en cuatro jugadores que están prácticamente descartados por Zinedine Zidane.

Este jueves, el diario AS a través de su edición digital menciona que dirigentes del AC Milan viajarán a la capital española para negociar las incorporaciones de Dani Ceballos, Martin Odegaard y Mariano Díaz. Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas por ellos.

En el conjunto 'rossonero' consideran que más factibles son los fichajes de Mariano y Odegaard. El noruego casi no ha tenido chances de jugar en el Bernabéu (cedido en varias oportunidades), en tanto que el ex atacante del Olympique Lyon no ha gozado de oportunidades de alternar con Karim Benzema en el ataque blanco. AC Milan los espera con los brazos abiertos.

También, Marcos Llorente era uno de los nombres que el cuadro que dirigirá Marco Giampaolo tenía en su agenda. Sin embargo, se confirmó que fue traspasado al Atlético de Madrid hasta mediados de 2024.

Real Madrid espera ventas con estos jugadores y no cesiones, por lo que esto podría resultar siendo un problema. El conjunto italiano no está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero, considerando que no clasificó a la próxima edición de la Champions League y no obtuvo un bono por llegar a la Copa de Europa.

