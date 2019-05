No es De Ligt: Real Madrid lo quiere sí o sí, pero Ajax le pone cerrojo para que no se vaya

Real Madrid tiene claro que la próxima temporada tiene que ser completamente diferente a la 2018-19 que está a poco de terminar. Y es que bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui, Santiago Solari y Zinedine Zidane, el primer plantel merengue no ha peleado por LaLiga, Copa del Rey y Champions League, por lo que se quedó con las manos vacías.

En el mercado de fichajes, en el que ya tienen casi amarrados a Eden Hazard y Luka Jovic, Real Madrid no le ha perdido el ojo al joven volante ofensivo Donny van de Beek , del Ajax. Ha sido clave en el elenco holandés esta campaña e irán con todo por él, aunque el club mediocampista le ha puesto un tremendo cerrojo con tal de no dejarlo ir.

Este jueves, el director deportivo del cuadro de Van de Beek, el ex jugador Marc Overmars, declaró que su directiva no tiene la intención de desemprenderse de él. "Ha tenido un tremendo desarrollo en poco tiempo y debe ser recompensado. No lo queremos perder tan pronto", indicó, según el diario Mundo Deportivo. Se espera que le mejoren su contrato.

Hay que tener en cuenta que del cuadro del Ajax ya está confirmada la marcha de Frenkie de Jong al Barcelona, a cambio de 75 millones de euros. Otro de los que suena para llegar rumbo al Camp Nou es el defensa central, Matthijs de Ligt. En el elenco tulipán no quieren desarmar su escuadra para la campaña que viene.

De otro lado, en Real Madrid ultiman los detalles para el partido de este domingo ante Betis en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38 y última de LaLiga Santander. El cotejo significaría el adiós de Keylor Navas y Gareth Bale del cuadro de Zinedine Zidane.

Van de Beek le marcó a Juventus por cuartos de la Champions League. (Foto: Getty) Van de Beek le marcó a Juventus por cuartos de la Champions League. (Foto: Getty)

► Guerra Real Madrid-Barcelona: lo tienen en mente para el mercado de fichajes

► Higuaín y la decisión que tomó Chelsea sobre su continuidad

► Cueva muestra cambio en su físico a poco de la Copa América

► Alan Diez arremete contra Ricardo Gareca por...

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander