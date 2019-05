"Se irá cuando él quiera": leyenda del Liverpool no entiende las críticas en el Real Madrid hacia el galés

Real Madrid sigue en la tormenta, la calma parece aún estar lejos de llegar. La temporada se acabó y solo están a la espera de rearmar el equipo para el siguiente curso. En medio de ello, llega la posible salida de Sergio Ramos y rebeldía de Gareth Bale para dejar el club, presión que Ian Rush, leyenda del Liverpool y la Selección de Gales no comprende.

En unas declaraciones que brindó para el medio británico, BBC Sport Wales, el exjugador considera que su compatriota no está siendo valorado en el Real Madrid, sobre todo, después de lo que hizo en la final de Champions League 2017-18, en la que los merengues consiguieron la decimotercera gracias, en gran medida, a los goles de Gareth Bale cuando el encuentro iba empatado antes de su ingreso.



"Los aficionados deberían aplaudirle en vez de criticarlo. Creo que la gente ve cosas que yo no he visto. Estuve en la última final de Champions League y marcó un gol maravilloso contra el Liverpool. Tan pronto salió desde el banquillo sabía que iba a marcar, pero nunca me imaginé que sería un gol tan bueno. Deberían estarle agradeciendo los servicios prestados", sentenció.



Para Rush, el aporte de Bale en estos seis años en los que está en el Madrid ha sido más positivo que negativo, recordando el gol de la Copa del Rey ante el Barcelona y el segundo tanto en la décima Champions, y que si él se quiere ir, "se irá, pero adonde él quiera, ningún club le dice a él adonde ir. Si Gareth quiere quedarse, se quedará. Pero estoy seguro que quiere regresar a Inglaterra, donde habrá muchos clubes tras él", mencionó.



