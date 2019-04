Más seguro que nunca: la ácida respuesta de Benzema por si el Madrid ficha a un '9' para la próxima temporada 

Es la figura del Real Madrid en esta temporada, asumió el reto de liderar el ataque del equipo ante la partida de Cristiano Ronaldo y, a pesar de no lograr seguir en Champions , esta podría ser la temporada más goleadora en su carrera. Pero siguen los rumores del posible fichaje de un '9' para que acompañe o le haga sombra u Benzema no se inmuta, sabe lo que vale.

Al culminar el partido en el Santiago Bernabéu, el delantero fue consultado sobre si le acomodaría jugar con un nueve la temporada que viene, a lo que el 'Gato respondió que "eso es cosa del club, a mí me da igual. Me focalizo en el campo, en lo que puedo hacer para ayudar siempre a mi equipo", aclarando que va a seguir en el Real Madrid porque "es el mejor club del mundo".



El 'Gato' también fue consultado sobre su Hat-Trick, con el que sumó 30 goles en la temporada y se puso cerca a los 32, su récord en un año logrado en el 2011-12. " Esos son récords, pero si me ponen en el campo es para ayudar al equipo, para ganar los puntos... Si eso pasa, vienen los goles y las asistencias. Eso es en lo que yo me centro", acotó.



El delantero también se pronunció sobre el futuro de su compatriota, Raphael Varane, quien se dijo que abandonaría el club al final de temporada. "Él no ha dicho que se quiera ir, mucha gente habla pero él está bien, está enfocado en su juego y quiere seguir en el Madrid", remarcó.

