Que prepare el lapicero: el precontrato que el Real Madrid quiere que Eriksen firme

Se le acaba el tiempo al Tottenham. Christian Eriksen no renueva su contrato pese a los intentos de Daniel Levy por sentarlo en la mesa con un lapicero en mano. El mediocampista no solo quiere más dinero, sino también tiene deseos de llegar a la gloria. En Londres no puede lograrlo con el Tottenham, por lo que su entorno se reuniría en enero con Florentino Pérez y el Real Madrid para que llegue gratis en el próximo mercado de fichajes de verano.



De acuerdo al diario ‘Mirror’ de Inglaterra, el Real Madrid quiere que Eriksen firme un precontrato en enero, momento en el que puede negociar con cualquier club para definir su futuro en la próxima temporada. La FIFA ter permite reunirte y acordar con otras instituciones cuando quedan tan solo seis meses en su contrato. Y así para con Eriksen.



Con el precontrato en mano, Florentino Pérez y el Real Madrid tendrán un aval para que Eriksen pueda jugar en el Santiago Bernabéu a partir del 2019-2020. El danés se mudaría – con su familia – de Londres luego de siete temporadas con los ‘Spurs’. Con 27 años, Eriksen ha decidido marcharse de Inglaterra para llegar a España y LaLiga Santander. Así se muestra.



La movida de Florentino Pérez

Christian Eriksen es un requisito de parte de Florentino, mas no de Zinedine Zidane. El técnico galo siempre pidió a Paul Pogba, pero el presidente no ha podido ni siquiera acercarse a la cifra que pide el Manchester United: entre 160 a 180 millones de euros por su pase.



Por su parte, Christian Eriksen sí se encontrado en la órbita del mandamás, pese a que ‘Zizou’ no ha aprobado su fichaje para reforzar la medular de los blancos.



Partido por LaLiga

Real Madrid enfrenta el sábado al Atlético de Madrid en un derbi de la ciudad y un duelo que definirá al líder en el campeonato español. Se juega a muerte el partido en el Wanda Metropolitano.

