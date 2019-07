El ultimátum de Zidane: el duro golpe que ha recibo Bale en las últimas horas

Zidane no lo quiere ver ni en pintura. El galés ya debería estar en un avión rumbo, pero las negaciones con el equipo de la Superliga se cayeron en las últimas horas. Con la decisión de ‘Zizou’ de no contar con él para la temporada que viene para el Real Madrid , el técnico francés ha considerado que es mejor que el ‘Expreso de Gales’ no viaje con el resto del equipo para no crearle falsas expectativas sobre su verdadera situación en la plantilla madridista.



Gareth Bale no tiene ninguna lesión como sí pasa con Luka Jovic y Thibaut Courtois, de baja entre dos a tres semanas según reportes de medios en España. El delantero se encuentra en óptimas condiciones, pero ‘Zizou’ considera preferible que se concentre él sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano para que pueda mudarse de Madrid rumbo a un nuevo destino. ¿Podrá ser de nuevo China? Era el único torneo que podía cumplir con los 17 millones de euros netos que pedía por temporada Bale. Y ahora parece que todo ha caído por la borda.



El Jiangsu Suning de la Super Liga China (fichó al croata Ivan Santini, cuya llegada se espera ponga fin al interés por Gareth Bale.



La firma de Santini, procedente del Anderlecht belga, que fue anunciada por el Jiangsu en sus redes sociales el lunes, se suma a la del defensa brasileño Miranda del Inter de Milán a fines de la semana pasada, lo que significa que el equipo tiene ahora cinco jugadores extranjeros en su plantilla.



Las reglas de la CSL permiten que los clubes tengan cuatro futbolistas nacidos en el extranjero en sus filas. Ante la esperada salida del defensa italiano Gabriel Paletta, la cuota del Jiangsu quedaría completa con Santini.



El Jiangsu esperaba poder firmar a Bale antes del cierre de la ventana de transferencias de la CSL el miércoles, con reportes que indicaron que el galés cobraría cerca de 1 millón de libras (1,24 millones de dólares) a la semana para convertirse en el último gran nombre que se suma al fútbol chino.



Sin embargo, el domingo se publicó que el traspaso se frustró porque la junta directiva del Real Madrid se negó a aprobar su salida, ya que el club chino esperaba adquirir la carta de libertad del delantero de 30 años sin pagar ninguna cantidad.



