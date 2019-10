Los trapos sucios, en casa: el problema de Courtois con las mujeres que provoca su "ansiedad"

Thibaut Curtois es uno de los más señalados del mal momento del Real Madrid. El portero tuvo la confianza de Zidane desde el inicio de temporada; sin embargo, sus últimas actuaciones han dejado mucho que desear, tanto así, que el entrenador analiza su suplencia en lo que resta de la temporada.

Tal fue la confianza de 'Zizou' que lo blindó cuando la directiva quiso que prime a Keylor Navas como el encargado de resguardar la portería blanca. El costarricense tuvo que partir al PSG en busca de minutos.

Alphonse Areola llegó como modo de intercambio con Keylor. Se esperaba que sea siente en la banca eternamente, pero todo ha cambiado luego del encuentro ante Brujas por Champions League en el Santiago Bernabéu.

Luego de encajar dos goles, fue sustituido y desde el club justificaron que se debió a que sufría una gastroenteritis, pero los rumores indican que sufre de ataques de ansiedad que no lo dejan tranquilo, esto se debería a problemas extradeportivos.

Según informa Mundo Deportivo, todo inició cuando firmó por el Real Madrid. Días antes, Marta Domínguez, madre de sus dos hijos, lo dejó al enterarse de una infidelidad. Tuvo un affair con la extronista Jeniffer Sánchez, pero lo que sobrepasó la línea fue la aventura con Delayne Royle, la joven que paseaba los perros de la familia en Londres.

Marta Domínguez con Courtois en su presentación con Real Madrid. (Instagram) Marta Domínguez con Courtois en su presentación con Real Madrid. (Instagram)

Aun así, Domínguez acudió a su presentación en el Bernabéu junto a sus hijos. La relación no se arregló pero meses después de su llegada apareció la tercera mujer en discordia: Alba Carrillo.

Courtois y Carrillo fueron fotografiados paseando por Madrid. ”He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos”, justificó el portero.

Hasta el momento Thibaut no tiene una buena relación con ninguna de las tres implicadas, aunque Marta continúa a su lado. La tinerfeña acudió el pasado sábado al Wanda Metropolitano para animar al padre de sus hijos.

¿Qué piensa Zidane de Courtois?

" Lo importante es cómo se sienta Thibaut, y no es el único ni el principal responsable de lo que pasó en la primera parte ante el Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero no el único responsable. En el Real Madrid no hay derecho a cometer ningún error. Estamos obligados a marcar goles y siempre se nos va a criticar. Si mañana es un partido entre el primero y el segundo, significa que no lo hemos hecho tan mal ", defendió Zidane.

" Estaba mal seguro porque estaba revuelto, pero un jugador puede jugar así. Al descanso no estaba más para jugar ", manifestó.



► Preparan un 'bombazo': Barcelona piensa en el 'Muñeco' Gallardo como su próximo DT en reemplazo de Valverde



► Afuera Vinicius Junior: Real Madrid sorprende con convocatoria para duelo ante Granada



► Real Madrid es un laboratorio: las opciones de Zidane para el lateral izquierdo sin Marcelo ni Mendy



►Comunicado oficial de última hora: Real Madrid se pronuncia sobre Thibaut Courtois y su 'supuesta' ansiedad