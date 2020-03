En los primeros meses del 2019, la prensa española informó sobre una supuesta mala relación entre Vinicius Junior y Karim Benzema. Sin embargo, el joven goleador del Real Madrid acalló los rumores tras elogiar al francés y confesar que siente con este una conexión especial.

Esta vez, en una entrevista con la revista inglesa ‘FourFourTwo’, el exdelantero del Flamengo ha ido por la misma linea. No solo ha elogiado las características del '9′ blanco, también contó una anécdota que lo marcó para siempre en el club español.

“Fue en un derbi frente al Atlético, después de perder un balón que acabó en gol, me dijo que cambiásemos la posición unos minutos, que así tocaba menos el balón un rato y ganaba confianza para volver a centrarme en el partido. Y funcionó”, dijo.

Como en anteriores oportunidades, el brasileño de 19 años ha revelado lo importante que fue Benzema en su adaptación como nuevo jugador del Real Madrid.

“Karim Benzema es el que más me ha ayudado desde el primer día, dándome consejos de cómo tomar las mejores decisiones y siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre”, contó el carioca. “Piensa 10 segundos antes que los demás. Tiene experiencia y es un privilegio aprender de él”, agregó.

A pesar de que el Real Madrid no entrena a causa de la cuarentena en España por coronavirus, Vinicius Junior no pierde el tiempo y tal como ha demostrado en redes sociales, sigue trabajando por su cuenta para no perder la forma cuando tenga que volver a la competencia.

