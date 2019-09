"Profundo malestar y cabreo": la decisión de Zidane que ha encendido a la directiva del Real Madrid

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]

Todo empieza a podrirse. De esa ilusión que sembró Zinedine Zidane en Real Madrid con su regreso en marzo de este año, queda poco. El DT francés es el principal señalado de esta crisis de inicio de temporada no solo por los malos resultados, también por las decisiones que toma con la plantilla.



En esa linea, luego de la derrota por 3-0 ante PSG por la Champions League , Zidane decidió dar un día de descanso a sus jugadores a pesar del resultado. Según el diario Mundo Deportivo, dicha decisión ha molestado a los altos mandos del Real Madrid, que no entienden la forma de trabajar del francés.



En días en los que se duda del estado de forma de los jugadores del Real Madrid, 'Zizou' ha premiado a sus pupilos con uno libre. Al entrenamiento del último jueves en Valdebebas solo acudieron los futbolistas que no tuvieron minutos ante PSG y los que tienen lesiones pendientes de evolución.



Tal como apunta la citada fuente, existe "profundo malestar y cabreo en el seno de la directiva merengue" no solo por el resultado en el Parque de los Príncipes, también por lo que viene este fin de semana en LaLiga Santander: un duro duelo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.



El equipo blanco visita al líder del campeonato con una plantilla plagada de lesiones y psicológicamente golpeada por los malos resultados. Si bien el Real Madrid aún no ha perdido en Liga, dos empates, uno en casa (Valladolid) y otro de visita (Villarreal), han hecho dudar a la directiva sobre si la vuelta de Zidane fue o no una buena decisión.

