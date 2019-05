¡Zidane no lo quiere ver! Soñaba con volver al Real Madrid pero ya le dijeron que busque equipo

James Rodríguez tenía la ilusión de regresa al Real Madrid en verano para ganarse un espacio a punta de esfuerzo pero ya fue informado que no lo podrá hacer. El colombiano que se encuentra a préstamo en Bayern Munich , termina su cesión y ya fue informado que tiene que ir buscando un nuevo equipo. En España y en Alemania no estará su próximo destino.

El cuadro bávaro tomó la decisión de no hacerse con sus servicios. Su temporada regular no ha gustado mucho en Allianz Arena. La decisión final pasaba por la palabra de Niko Kovac, quien finalmente no piensa contar más con él.

Su contrato indicaba que debería volver a Madrid junto a Zidane, pero esto no sucederá. Con el francés dejó el equipo en la temporada 2017/18 y parece que no tendrá nuevamente espacio para la próxima temporada tras la gran cantidad de fichajes que se preparan en el medio campo. Hazard lidera la lista.

Según Don Balón , clubes de Europa están interesados. Arsenal y Juventus eran los grandes favoritos para pelear por él, pero dos equipos más de la Premier League se han sumado a la lista y tiene buenas opciones.

El primero es Manchester United , quien piensa revolucionar el equipo y el nombre de James seduce para ser el gran favorito para liderar el proyecto. Le prometen titularidad y un gran salario. Solo existiría un gran problema.

Los 'Red Devils' no pelearán la Champions League el año que viene, algo que es de suma importancia para el colombiano y sus objetivos. Esperará nuevas propuestas.

Chelsea también va tras sus pasos. Sin embargo, el gran incoveniente es la sanción FIFA que les impide fichar. A menos que reciba la medida cautelar, no podrá firmar por Stamford Bridge para verano.

