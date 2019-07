No teme a la competencia: no piensa salir del Real Madrid, pese a llegada de Éder Militao

Este miércoles, Real Madrid presentó a Éder Militao como uno de sus refuerzos para la próxima temporada. En rueda de prensa, el defensa brasilero sufrio mareos porque no podía creer que ya es parte de la 'Casa Blanca'. Por su incorporación al primer equipo, uno de los señalados de parte de Zinedine Zidane para salir del Bernabéu es el joven Jesús Vallejo.

Jesús Vallejo tiene dura competencia para ser titular en Real Madrid. No solo está Militao en su puesto, sino también Sergio Ramos, Raphael Varane y Nacho Fernández. Pese a esto, el ex zaguero del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga no piensa en abandonar el barco fácilmente.

"Por supuesto que me veo en la temporada que viene en el Madrid. Trabajo siempre para estar preparado cuando me toque jugar. Los fichajes son más que bienvenidos y nos ayudarán a lograr los objetivos", fue lo que apuntó Vallejo en declaraciones que rescatar el diario Marca.

Asimismo, habló de lo que espera de su equipo para la campaña que viene a nivel local. "Espero que seamos más regulares en LaLiga porque eso hace que estamos bien en los otros torneos. Eden Hazard en nuestro club me parece buenísimo", añadió.

Jesús Vallejo viene de ser uno de los pilares de la Selección de España Sub 21 que obtuvo el Europeo 2019 de la categoría. Fue titular en el equipo junto a otro merengue que la 'rompió': Dani Ceballos.

Jesús Vallejo no piensa en moverse del Madrid este 2019. (Foto: Getty Images)

