¡Y solo tiene 19 años! La millonaria cifra que deberá pagar el Real Madrid para fichar al 'nuevo Cristiano'

Una locura. El Real Madrid tiene claro que para recuperar su poderío en Europa deberá empezar de cero en el próximo mercado de pases. Con algunos jugadores de la plantilla más fuera que dentro del Santiago Bernabéu, los 'merengues' no pierden el tiempo y ya se fijaron en una de las 'joyas' del fútbol portugués que la viene rompiendo con la camiseta del Benfica: Joao Félix.

Gran proyección. Y es que con apenas 19 años sobre sus hombros, el 'nuevo Cristiano' no sabe hacer otra cosa que enamorar a todo el que lo vea jugar, ya está teniendo un protagonismo más que importante en el continente europeo con el Benfica, y sino recordemos su último 'hat-trick' ante el Eintracht de Frankfurt para casi dejarlos afuera de la Europa League.



No obstante, para siquiera intentar sacar a esta 'joya' del cuadro luso, el Real Madrid deberá poner sobre la mesa una cuantiosa suma de dinero. El Benfica, club propietario de los derechos del jugador, ya lleva rechazando más de una oferta por Joao Félix. Esto debido a que según el diario 'AS', las 'Águilas' no bajan en sus pretensiones y piden 120 millones de euros por el jugador.



Es así que el Real Madrid ya conoce el valor de mercado de unos de los futbolistas más prometedores en la actualidad, así como también lo saben otros gigantes tales como la Juventus y el Manchester United. Apenas quedan algo más de dos meses para que el libro de pases se abra, y muchos equipos ya tienen claros sus objetivos a reforzar de cara a la próxima temporada.



