Asedio ‘Juventino’: tres jugadores en lista del Real Madrid y una táctica en mente

El Real Madrid ha salido de compras por toda Europa. De Inglaterra se llevó a Eden Hazard, de Alemania se trajo consigo a Luka Jovic y de Francia se traerá – según Didier Deschamps – a Ferland Mendy en los próximos días. Florentino Pérez ha salido de Chamartín con la tarjeta de crédito ilimitable y, luego de algunas semanas, seguramente hará números para cumplir con el ‘Fair Play Financiero’. Ahora, a raíz de este tema, la Juventus pretende sacar provecho en el mercado de fichajes por los jugadores que no ha tomado en cuenta Zinedine Zidane.



De acuerdo a ‘Tuttosport’, la ‘Vecchia Signora’ se encuentra interesado en Isco, James Rodríguez y Marcelo, el último con muchas posibilidades de quedarse en la capital de España. ¿Cómo así aprovecharía la ‘Juve’ las contrataciones del presidente del Real Madrid? Simple. Pagar mucho menos de lo que vale cada futbolista en el mercado de pases, a raíz de ‘Flore’ de no quedar en cero ante las millonarias inversiones que ha realizado en las últimas semanas.



Isco y James Rodríguez pueden ser buenos jugadores de recambio o incluso podrían explotar todo su fútbol de cara a la siguiente temporada, por lo que la ‘Juve’ podría verse beneficiada. Hasta el momento, y sin técnico de manera oficial, no hay confirmación alguna, aunque los directivos sí han mirado jugadores en tienda blanca de cara al siguiente curso.



Maurizio Sarri debería convertirse en el próximo técnico de la Juventus, mientras que Massimiliano Allegri debería viajar a Londres para unirse al Chelsea. La estrategia está definida, tan solo nos queda esperar que sucederá en los siguientes días en las negociaciones.



