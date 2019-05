Acompañará a Navas: los planes para el último partido de Bale en el Santiago Bernabéu

Es casi un hecho que Keylor Navas se despedirá del Real Madrid este domingo (probablemente como titular) ante la que ha sido su afición en los últimos cinco años. El golero costarricense, ya recuperado de sus molestias musculares y en busca de nuevos horizontes tras conocer por Zinedine Zidane su situación, tendría su última vez en el Santiago Bernabéu. Pero no solo él.

El extremo británico, Gareth Bale , no está en los planes del club para la siguiente temporada y, tras dos fechas en las que ni salió en lista, volvería a jugar para despedirse de la afición a la que le entregó, con un golazo de por medio, la decimotercera Champions League.



No se sabe aún la última decisión del entrenador francés, pero tanto Bale como Navas podrían ser de la partida o, en el caso del galés, comenzar en la banca de suplentes a la espera del recambio, como ha sido habitual desde que volvió Zidane al banquillo.



Al igual que al galés, Zidane podrá concederle al portero de las tres 'Champions' consecutivas de despedirse del madridismo jugando, ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu. Será la última jornada liguera para el arquero que la rompiese en el Mundial de Brasil 2014.



Solo en su primera temporada, a la sombra de Iker Casillas tras ser elegido como su relevo, jugó menos partidos que en el curso actual. Fueron once por los veinte que ha disputado en el presente, en los que ha encajado las mismas derrotas, cinco, que disputando 44 la pasada campaña.

Con información de EFE.

► Con Messi a la cabeza: la lista preliminar de 31 que prepara Argentina para la Copa América 2019 [FOTOS]



► Desechó al Real Madrid: figura del Bayern apuntó que "fue una buena decisión" no irse al Bernabéu



► Otra 'novia' para Griezmann: Bayern Munich amenaza con 'tirar la casa por la ventana' por su fichaje



► El mes más duro de su carrera: la incertidumbre de James Rodríguez tras no conocer su futuro