Por ahora no tendrán sitio en el Real Madrid, no solo porque necesitan sumar minutos y experiencia, sino por el cupo de extracomunitarios. Take Kubo y Reinier, dos de los jugadores del proyecto ‘blanco’ de acumular jóvenes talentosos tendrán que salir para la próxima temporada.

De hecho, Kubo ya jugó en el Mallorca cedido este curso y su cambio fue notable, con cuatro goles y cinco asistencias en 2.308 minutos. Y para la siguiente temporada, todo indica que podría cambiar a la Real Sociedad.

La entidad txuri-urdin quiere al nipón, según el diario AS, y al Madrid le ha gustado cómo se ha desarrollado Odegaard en solo un año en San Sebastián. El Real Betis es otro de los interesados en él.

Llaman de Alemania

Mientras tanto, por Reinier han preguntado de la Bundesliga, el Borussia Dortmund para ser exactos, de acuerdo a información que desveló ‘Goal’. Y el Leverkusen, aunque con menos opciones, también se ha apuntado por el brasileño.

Pero sea cuál el destino final, en ambos casos, la fórmula consistirá en que los clubes donde vayan cedidos se harán cargo de los salarios íntegros de los jugadores y abonarán al Madrid, además, una tarifa por la cesión. La de Odegaard en la Real, por ejemplo, es de dos millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi es cazado por los paparazzis en sus minivacaciones en Ibiza. (23/07/2020)