"Mi sueño del Madrid es realidad": Jovic se despidió del Frankfurt y es viral en Instagram [FOTO]

Luka Jovic ya es del Real Madrid. Sus buenos goles con la camiseta del Eintracht Frankfurt en la temporada europea que acabó con la final de Champions League entre Liverpool y Tottenham convenció al presidente Florentino Pérez y Zinedine Zidane para que pagaran 60 millones de euros por él. El pasado martes, el cuadro blanco hizo oficial el anuncio de su traspaso al Santiago Bernabéu.

El delantero Luka Jovic no ha sido ingrato con su ex club ahora que se ha convertido en el nuevo 'killer' del Real Madrid que apunta a darle competencia a Karim Benzema. En su cuenta oficial en Instagram, el atacante serbio escribió un sentido mensaje a todos los hinchas de su ex conjunto en la Bundesliga. El mismo se volvió viral.

"Queridos fanáticos de Eintracht. Como ya han leído, me iré al Madrid. Por supuesto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles unas pocas palabras. Realmente disfruté los últimos dos años en el equipo. Conocí a mucha gente fantástica y jugué en un club fantástico, que también fue hecho por los aficionados. Podemos estar orgullosos de nuestros logros. ¡Nunca olvidaré esta temporada de la Europa League contigo!", fue lo que dijo Jovic.

También, dio cuenta de lo que ahora le espera a las ordenes de Zinedine Zidane en la 'Casa Blanca'. "Se me ha abierto una puerta enorme para convertirme en un futbolista aún más grande. Todos los niños tienen este sueño de jugar en un club así. Mi sueño se hace realidad ahora. ¡Gracias por el apoyo! ¡Siempre tendrás un lugar en mi corazón!", añadió.

Rápidamente, lo escrito por Luka Jovic, quien firmó por Real Madrid hasta mediados del año 2025, fue respondió por los fanáticos de su ex club. Estos le retribuyeron el gesto y agradecieron los goles que anotó en el Commerzbank-Arena de Alemania.

Esto fue lo que escribió Luka Jovic en su cuenta oficial de Instagram. Esto fue lo que escribió Luka Jovic en su cuenta oficial de Instagram.

► Neymar pierde millonario contrato por acusación de violación

► Real Madrid y Chelsea fijaron el precio por Hazard y el anuncio es inminente

► La pelea de Neymar con modelo en París fue filtrada

► Galácticos 'imposibles' fichados por Florentino Pérez en el Madrid