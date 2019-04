Tiembla, Real Madrid: Mbappé y la 'ayuda' que recibirá PSG para que no se vaya al Bernabéu

Real Madrid continúa en los trabajos de cara al tema de los fichajes de la próxima temporada. Uno de los jugadores que más ilusiona al fánatico merengue es Eden Hazard, de quien en Europa se comenta que tendría todo arreglado para vestirse de blanco y que la oferta por él al Chelsea rondaría los 100 millones de euros. Otro de los que aparece en escena es la estrella - junto a Neymar - del PSG: el delantero Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé es uno de los preferidos del técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane, para que sea uno de sus nuevos extremos en el Bernabéu. Sin embargo, los merengues han encontrado un obstáculo en la idea de sumarlo a su plantel de la campaña 2019-20. Todo se debe a la firma Nike. ¿Cómo así?

Resulta que este sábado el diario AS en su edición digital sostiene que la marca deportiva estadounidense y la directiva del cuadro parisino "ultiman los detalles de un nuevo acuerdo". De esta manera, los franceses ya no pasarán a recibir 25 millones de euros de esta firma, sino que mucho más (no se especifícó la cifra). Así, afrontarán el problema del Fair Play Financiero y harán lo imposible para que Mbappé se quede.

Asimismo, apunta que parte de este dinero servirá para hacer una nueva oferta de contrato al ex atacante del AS Mónaco. Hay prisa de parte de los galos para que la firma con la conocida marca deportiva se dé lo antes posible, cualquier inminente llamada de Florentino Pérez al jugador.

Por otra parte, en Real Madrid ya se preparan para el duelo de este lunes frente al Leganés en condición de visitante por la jornada 32 de LaLiga Santander. Los merengues están en la obligación de ganar para permanecer en el tercer puesto del campeonato español de primera división.

