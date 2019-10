La 'mentira' de Zidane en el Real Madrid: James Rodríguez y Bale están bien

Para la pretemporada, James y Bale estaban borrados para Zidane. Al colombiano no lo quería ver en Valdebebas y al galés apenas lo usaba como un recambio en los últimos minutos. No obstante, con el paso del tiempo, a Zinedine no le quedó otra que integrarlos a la primera plantilla a la falta de jugadores en su posición y la imposibilidad de Florentino Pérez de traer a Paul Pogba y Neymar en España. Sin nuevos futbolistas a la vista, ‘Zizou’ echó de manos de ellos, resultaron – por momentos – pero ¿qué fue lo que pasó el pasado martes?



Zidane indicó a la prensa que ambos se encontraban ‘tocados’ y que era imposible que estén en la lista de 18 jugadores para el duelo de la s egunda jornada de Champions. Sin embargo, luego de ver las imágenes del entrenamiento de este miércoles, se puede ver tanto James Rodríguez como Gareth Bale se encuentran en óptimas condiciones. No pasa nada de malo con ellos.



Gareth Bale entrenó con normalidad en Valdebebas. (Foto: Real Madrid) Gareth Bale entrenó con normalidad en Valdebebas. (Foto: Real Madrid)

James Rodríguez entrenó con normalidad en Valdebebas. (Foto: Real Madrid) James Rodríguez entrenó con normalidad en Valdebebas. (Foto: Real Madrid)

La decisión de ‘Zizou’

Zidane se excusó ante los reporteros españoles, pero queda clara su mala decisión frente a Brujas: quiso descansar a ambos o volvió a su antigua fórmula (la de no depender). Sea lo que fue el crédito se acaba para el galo en tan solo la primera parte de la temporada. Si bien no quería a ninguno de los dos para su versión 2019-2020, ‘Zizou’ debe reformular su planteamiento y tener a los mejores del equipo en todos los encuentros.



Real Madrid suma un punto en dos jornadas de la Champions League y preocupa su situación para los hinchas. Si bien es primero en la tabla de posiciones en LaLiga, existe un mal sabor en el juego en el Santiago Bernabéu como fuera de este. El Real no es el Liverpool ni tampoco el Manchester City, pero no puede tener encuentros como ante Brujas.



James y Bale vuelven para LaLiga. Un respiro para todos los fanáticos blancos. Andan OK y no como el lesionado Nacho.



