Por eso no fichó: el monto final que le costará el nuevo Santiago Bernabéu al Real Madrid [VIDEO]

Mucho se habló en las últimas semanas sobre la inversión en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, en la que Florentino Pérez destinó más de lo que se pensó y que podría haber ido a contratar cracks que ayuden en la situación del cuadro blanco. Si se pensó que quedaría en poco más de 500 millones de euros, estamos lejos de esa cifra.

Y es que el Real Madrid presentó el plan de reforma del Santiago Bernabéu y la línea de financiación que le van a conceder dos bancos americanos (Merrill Lynch y JP Morgan), a modo fondos de pensiones y aseguradoras. Serán 575 millones con los que el Madrid pagará una obra que, de momento, ha tasado en 525 (siempre hay sobrecoste): 300 de obra, 100 en toda la inversión tecnológica y 125 para el acondicionamiento interior.



Pero no solo eso, el coste total incluye los intereses que tendrá que pagar el Real Madrid en cada abono durante los años que lo solicitó. Según 'El Mundo', el plan de pagos planea devolver el crédito en el 2023, a razón de 29 millones al año hasta 2050. A los 575 millones de euros se sumarían 237 millones solo en intereses.



He ahí la razón de que el Madrid no haya fichado a algún jugador de costo millonario durante el último mercado de pases. La austeridad marcará la nueva cara de los 'merengues' con esta magna inversión.

