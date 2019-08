Real Madrid no se da por vencido: la oferta que pide Zidane por Pogba para...

Lo quiere sí o sí. Como cuando llega la Navidad y no encuentras el regalo prometido, así se encuentra Zinedine Zidane en este caluroso verano en Madrid. Los Reyes Magos no llegaron de manera adelantada a su casa, pero espera que sí lo hagan para el mes de enero, época en que se reabre el mercado de pases en Europa. ‘Zizou’ se impacienta con el inicio de LaLiga, dado que no tendrá el refuerzo que quiere para su mediocampo: su compatriota Paul Pogba.



De acuerdo al periodista Diego Torres , Zidane ha meditado con la renuncia al momento que Florentino Pérez le trajo algunos futbolistas, mas no cumplió su pedido especial y requerimiento en su segundo mandato. Por su parte, Paul Pogba tan solo entrena a las órdenes de Solskjaer, esperando que en algún momento viaje a España para estar al lado de su hermano. Por ahora solo queda entrenar en Old Trafford y disputar nuevos partidos de la Premier League.



La oferta al Manchester United

De acuerdo a medios españoles, y como vayan los resultados del Real Madrid en la temporada, el presidente del club meditará una oferta por el campeón del mundo. Si bien los ‘Red Devils’ querían más de 160 millones de euros por el pase del futbolista francés, en Chamartín confían que puede llegar a hacerse un trueque con alguno de sus jugadores. Por el momento, en Valdebebas siguen estando Gareth Bale y James Rodríguez, dos descartados de ‘Zizou’.



Real Madrid debuta con el Celta de Vigo este sábado y Zidane tan solo piensa en la reformulación del equipo ahora que no cuenta con Pogba, un jugador con el que sueña desde hace tres temporadas. No debía llegar a Manchester, debía estar jugando en Madrid.



El Real Madrid no tiene la plantilla cerrada, tan solo jugará así porque es lo que se ha armado en el mercado de fichajes de verano. En invierno puede haber sorpresas.



