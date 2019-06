Sabe lo que quiere: padre de James Rodríguez apunta a qué equipo debe ir su hijo en 2019-20

James Rodríguez no seguirá en Real Madrid. El jugador colombiano no fue comprado por Bayern Munich luego de las dos temporadas que pasó en Bayern Munich y si bien es cierto que tiene contrato con los merengues hasta 2021, el técnico Zinedine Zidane no lo tienen en sus planes. Ante esto, Napoli entra en escena para llevarlo por primera vez a la Serie A.

Hace poco, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sostuvo que harán un gran esfuerzo para sacar a James Rodríguez del Real Madrid y tenerlo en Napoli. Ahora, el padre del jugador se manifestó al respecto y ve con buenos ojos que el ex volante bávaro arribe al conjunto del Estadio San Paolo.

"Lo escuché recientemente (sobre unas palabras de Carlo Ancelotti sobre James) y creo que lo que necesita es un cambio en su carrera. En el Napoli está David Ospina y es muy importante. Creo que ese equipo es la mejor opción", fue lo que sostuvo Wilson Rodríguez en conversación con CalcioNapoli.

Asimismo, habló de la relación que su hijo tiene con Ancelotti, su entrenador en el Madrid por una temporada. "Entre los dos hubo mucho respeto. El técnico lo ha valorado y tienen una gran amistad. Él siempre se ha mostrado contento con su rendimiento", añadió.

Por otra parte, este jueves también se mencionó que el Atlético tiene la intención de contratar a James Rodríguez. La cadena Ser sostiene que su incorporación es del agrado del técnico Diego Simeone y en la tienda merengue espera generar, al menos, 50 millones de euros por su traspaso.

