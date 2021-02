Los números no terminar de cuadrar en el Real Madrid, debido a la crisis económica que sufrió el cuadro ‘blanco’ debido a la pandemia del coronavirus. Y en ese ‘tira y afloja’, uno de los temas más delicados ha sido la renovación de Sergio Ramos. El camero quiere mejorar su salario y el club, por el contrario, recortarle. Ninguno cede. Y desde España ensayan una respuesta a la negativa de la institución: Gareth Bale.

Según el diario ‘As’, el Tottenham no extenderá la cesión del galés otra temporada, mucho menos pagar el traspaso. Eso significa para el Real Madrid hacerse cargo, por completo, de los 30 millones de euros brutos que gana el actual jugador de los ‘Spurs’.

Es más, tanto Ramos como Bale comparten el mismo escalón salarial, pero mientras el defensor suma 668 partidos con el Madrid, el atacante del Tottenham apenas contaba para Zidane y no jugó ni el 50% de los partidos antes de marcharse a Londres.

Así las cosas, de acuerdo al citado medio, el camero no entiende cómo el club le pide hacer un sacrificio salarial para, en consecuencia, afrontar el sueldo de Bale en su totalidad. Una molestia, entiende, justificada por su excepcional hoja de servicios desde que llegara al Bernabéu en el 2005.

Los fichajes

Pero además del ‘caso’ Bale, en el entorno de Ramos no se entiende tampoco cómo el club, afectado económicamente, quiere ir por los fichajes de Mbappé o Haaland, lo cual supondría tocar el suelo de los que están en la actual plantilla.

Entonces, si Ramos se queda, será por menos de lo que gana hoy, y para afrontar el salario de un Gareth Bale que tampoco juega en el Tottenham, donde Mourinho ya no esconde su molestia, como lo dejó claro este viernes en la previa del duelo frente al City por una publicación de Instagram.

“Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez”, apuntó.

