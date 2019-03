Más cerca que nunca: este técnico llegará a Real Madrid "en un 90%" en reemplazo de Solari

En Real Madrid siguen en la búsqueda del entrenador que reemplace a Santiago Solari, luego de la eliminación merengue ante Ajax en octavos de final de la Champions League. Se habla en España de Zinedine Zidane, aunque también José Mourinho aparece en escena.

Para Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid , hay un claro técnico que tiene todas las de ganar para ponerse, otra vez, el buzo blanco: José Mourinho. Así lo aseguró este sábado en entrevista para la cadena internacional Bein Sports.

" Mourinho volverá al Madrid en un 90%. No sé si puedo decir que lo hará a partir de este lunes", sostuvo el ex mandamás merengue al citado medio. Asimismo, mencionó que la dirigencia del club español tiene claro que Solari no continuará para lo que resta de temporada.

Además, comentó el sentimiento de 'Mou' de regresar al Bernabéu. "Está muy contento", se atrevió a decir. De esta manera, el portugués pegaría la vuelta al fútbol español desde su salida en 2013.

Por otra parte, el primer equipo del Real Madrid se verá las caras este domingo ante Valladolid por LaLiga Santander. Está en la obligación de ganar para seguir en puestos de clasificación a la Champions 2019-20.

