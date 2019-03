En secreto: Real Madrid haría tremendo cambio cromos con el United con tal de tener a Paul Pobga

En Real Madrid han tomado con pinzas las últimas declaraciones de Paul Pogba. Y es que el volante francés y figura del Manchester United sostuvo que sería "un sueño" ponerse la camiseta blanca, pero horas más tarde sus declaraciones fueron hacia el Barcelona, apuntando que los culés son los mejores y que Lionel Messi no tiene rival.

Pese a esto, el interés hacia Paul Pogba de parte del Real Madrid está más que vigente. Por ello, los merengues planean hacer un tremendo trueque de cracks con los 'Red Devils' por el francés. ¿A quién pondrán como moneda de cambio? Gareth Bale. Así lo indica el diario AS.

Apunta que en la tienda inglesa hay agrado para contar con Bale, pese a que sus últimas campañas con Real Madrid no han sido las mejores. Es más, José Mourinho lo pidió cuando este aún se encontraba en Old Trafford, pero no hubo negociación alguna entre ambas dirigencias.

Lo que faltaría definir es si el cambio se da entre ambos clubes sin la inclusión de dinero de por medio. Para Transfermarkt, el volante vale 90 millones de euros, en tanto que el ex Tottenham cerca de 20 millones menos.

En Real Madrid, si es que no se llega a buen puerto con el United por el galés, igual le buscarán una salida al galés. Consideran que ya el tiempo se le terminó en el Bernabéu.

Gareth Bale llegó al Real Madrid a mediados del año 2013. (Foto: Getty) Gareth Bale llegó al Real Madrid a mediados del año 2013. (Foto: Getty)

► Manchester United prepara oferta de más de 100 millones por joven figura inglesa

► El cambio de discurso de Pogba hacia Barcelona que no gustará nada en Real Madrid

► Casillas, Pizarro y los 'veteranos' que jugaron en la élite

► La gran convocatoria de Cataluña para amistoso contra Venezuela