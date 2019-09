Mourinho ya tiene tres nombres en su lista si llega al Real Madrid en lugar de Zidane

► Kanté y 10 más: el francés se fabricó solo el descuento de Chelsea ante Liverpool en Stamford Bridge [VIDEO]



► ¿Pep vuelve a Barcelona? Su esposa Cristina regresa Cataluña con uno de sus hijos



La suerte de Zinedine Zidane no está echada, pero su campaña sí es para revisión de parte de Florentino Pérez como de la directiva del Real Madrid. Desde su llegada al banquillo madridista a finales de la pasada temporada, el técnico no ha resultado dos problemas que se ven observan en el campo de juego: la intensidad del equipo y los problemas de generación de gol. Ante ello, el nombre de José Mourinho siempre resuena en el Santiago Bernabéu. Hay quienes lo piden en España y hasta, de acuerdo a medios de ahí, tiene tres nombres en su lista de fichajes.



Los tres son de peso: Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté y Donny van de Beek. Uno para reforzar una zaga venida a menos y dos mediocampistas para darle presión y fluidez al juego del mediocampo. Con Casemiro, Toni Kroos y James Rodríguez, el Real Madrid no se da abasto para el marcaje y la generación de juego. Se necesita a alguien que recorra más trecho, tenga igual de buen fútbol, y precisamente ahí entran a tallar el galo y francés.



El caso de Koulibaly es claro: es de los centrales que le gustan a ‘Mou’. Tiene presencia en el área, porte, velocidad y es el cerrojo del Napoli. El problema, sin embargo, es su precio: cuesta alrededor de 90 a 100 millones de euros para los italianos. El senegalés es de interés de varios equipos en el ‘Viejo Continente’, siendo el Manchester City y United los que más han sonado, pese a que finalmente siguió al mando de Carlo Ancelotti en el sur de Italia.



El presente de Mourinho

Mourinho se mantiene como comentarista de TV a la espera de una buena oferta que lo haga regresar a los banquillos. El portugués fue sondeado por el Porto y el Real Madrid, pero aún no tiene club en el presente. Si Zidane sigue de malos, ¿el luso llegará al Bernabéu?



La buena relación de Mourinho con Florentino Pérez permite que el portugués sea una posibilidad, además de que los jugadores a los cuales dirigió ya no se encuentra ahí: solo queda Sergio Ramos, un peso pesado que cada vez se hace mayor.



► Para que no se repita lo de París: el pedido especial de Zidane a Hazard ante el Sevilla



► No juega más: Messi encuentra a un responsable del ridículo ante Granada y manda un mensaje a su DT



► En medio de la crisis, suenan reemplazantes: Xavi reafirmó su intención de convertirse en DT de Barça