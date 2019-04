Uno en el Vitesse, otro en Cruzeiro: los once jugadores prestados del Real Madrid que deberán resolver su futuro [FOTOS]

Real Madrid se encuentra trabajando en el mercado de fichajes 2019. Son varios los nombres que suenan en Valdebebas como los próximos refuerzos de Zidane, aunque quizá pocos recuerdan que alrededor del mundo, hay varios cedidos que esperan una oportunidad.



Tal como publica el diario 'AS', Real Madrid tiene hasta once jugadores cedidos en varias ligas del mundo. Uno de los que más destacan en la lista, definitivamente, es James Rodríguez, quien juega en el Bayern Munich desde hace dos temporadas y no tiene claro cuál será su futuro. ¿Lo comprarán los alemanes?



Así como el volante colombiano, De Tomás, Kovacic, Odegaard, Theo Hernández y otros más no saben qué será de ellos a final de temporada. ¿Acaso Zidane pedirá sus regresos aprovechando el mercado de fichajes? Ya veremos.

