Titulares o suplentes se despiden del Bernabéu: nueve jugadores que le dicen adiós al Real Madrid el domingo

Real Madrid despide este domingo la temporada ante el Real Betis en el estadio Santiago Bernabéu en Chamartín. Además de la pitada monumental que se llevarán los jugadores por la mala temporada, también se espera que Zidane ponga en el once inicial, o les dé minutos, a los futbolistas que serán bajas para la siguiente temporada, como es el caso de algunos consagrados del club.



Tal como ha ido adelantando la prensa deportiva de España, Keylor Navas y Gareth Bale jugarán su último partido este domingo en el Bernabéu. Es probable que ambos sean titulares. Y también podríamos ver a Llorente o Kroos disputando sus últimos minutos con la camiseta blanca.

Además de los mencionados jugadores, según medios como 'AS' y 'El Chiringuito', también se encuentran Asensio, Modric y Fede Valverde. Definitivamente, el Real Madrid prepara una purga total que quedará reflejada en el once de este domingo.



Real Madrid enfrentará este domingo a las 5 a.m. (hora peruana) al conjunto bético en el último partido de la temporada para los merengues. La despedida en casa. Una para el olvido.

