El pacto de Napoli con Florentino y el Real Madrid por James Rodríguez

El Marsella asoma, el Atlético de Madrid asiente y el Napoli espera a que llegue el 15 de agosto. Según el diario ‘La Repubblica’ de Italia, el cuadro italiano tendría un acuerdo con Real Madrid con respecto al futuro de James Rodríguez. ¿De qué se trata? Si no llega una oferta concreta por el colombiano hasta antes de esa fecha, los madridistas aceptarían un negocio con ellos para que el mediocampista pueda llegar a la liga italiana de cara a la siguiente temporada.



Napoli fue la primera institución interesada por el mediocampista, pero la oferta presentada fue insuficiente para Florentino Pérez: 40 millones de euros. El mandamás del Real Madrid comenzaría a negociar por James a partir de los 50 millones de euros, cifra que habría puesto el Atlético de Madrid bajo la mesa, pero el mismo Florentino Pérez no pretendería aceptar para reforzar al equipo, especialmente luego de la goleada en América del Norte.



Carlo Ancelotti ha aceptado que pretende a James Rodríguez en el mercado de pases. El volante es un pilar para él de cara a la competencia con la Juventus en la Serie A y, por eso, el cuadro italiano esperará hasta el 15 de agosto para ver si el seleccionado de Colombia llega a unirse a las filas del equipo napolitano. James tan solo quiere minutos y tiempo para jugar.



Real Madrid no ha decidido si quedarse con él o no, mientras Zinedine Zidane juega al misterio sobre su futuro. Es reconocido que el técnico galo no lo tiene en cuenta, pero ante la lesión de Marcos Asensio, puede abrirle un espacio para que juegue - ahora – un poco más.



