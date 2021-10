Real Madrid es uno de los equipos que tendrá más actividad en el próximo mercado de fichajes. Uno de los nombres que más interesa en el cuadro blanco es el de Paul Pogba, actual jugador del Manchester United. A pesar de las trabas que ha puesto el conjunto inglés, la institución presidida por Florentino Pérez no abandona su deseo de hacerse con los servicios del galo, por el cual ofertarán en la ventana de traspasos del 2022.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Según la información brindada por el diario AS, el feedback que han recibido los ‘Diablos Rojos’ por parte de Mino Raiola, agente del galo, es que hasta abril no van a tratar el futuro del internacional blue. Este compás de espera beneficia a los ‘merengues’ y al resto de clubes que están interesados en el mediocampista.

Además, se habla de una maniobra para ver qué sucede con la situación del propio Pogba en los planes del cuadro del Old Trafford. Cada semana salen a luz nuevos hechos que demuestran una mala relación del futbolista con Solskjaer, donde se afirma que él primero estaría incómodo con las decisiones del técnico. “Pogba es un problema porque su entrenador no confía en él”, aseveró la leyenda del United Paul Scholes en BT Sports.

Dicho esto, los rumores señalan que el seleccionado francés no aceptará continuar en el Teatro de los Sueños. Ahora, tras la llegada de Cristiano Ronaldo, los focos ya no van hacia él y por si fuera poco, el DT ha decidido ponerlo como interior izquierdo para favorecer a McFred,

Ante ello, el volante tendrá que culminar su contrato o espera una gran oferta. Mientras Ole Gunnar Solskjaer sea DT de la escuadra, no tiene garantizado el actuar en su posición natural, en la que destaca con la Selección de Francia.

Real Madrid ahora observa todos los acontecimientos desde la distancia. Pogba fue uno de los objetivos de Zinedine Zidane en su momento y ahora es una gran oportunidad en el mercado. También se le ve como alguien que podría facilitar la llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu.





