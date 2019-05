¿Se cae su fichaje? La brutal rajada del vestuario del Real Madrid sobre la llegada de Paul Pogba

Paul Pogba es uno de los jugadores que se encuentra en la agenda de fichajes del Real Madrid para 2019. Tanto Florentino Pérez como Zinedine Zidane creen que el francés le dará a la plantilla ese toque de calidad que tanto ha hecho falta esta temporada. Sin embargo, en el vestuario las opiniones son distintas.



De acuerdo al periodista español Edu Aguirre, el camerín merengue no cree que el fichaje de Paul Pogba sea la mejor solución. De hecho, no lo ven como un indiscutible en el once de Zidane si termina llegando en el próximo verano.

"De Pogba, así como de Hazard, saben que es un 'supertop' y jugadores del vestuario del Real Madrid te reconocen que es un superclase, de Pogba no tanto. Hay ciertos jugadores que no consideran que sea un top mundial", contó Aguirre en 'El Chiringuito'.

Pogba espera resolver su futuro

Real Madrid espera que se acuerde con el Manchester United el fichaje de Pogba a cambio de 150 millones de euros. La oferta máxima que presentará Florentino Pérez es esa misma, cifra que considera precisa la institución madridista por lo que se paga actualmente en el mercado y por el fútbol que ha brindado Pogba a los fanáticos de Old Trafford.



Pogba está dispuesto a jugar con Zidane, pero espera que las negociaciones entre ambos equipos terminen finiquitándose para que juegue en el Real Madrid. ¿Llegará a vestirse de blanco? Ya veremos.

► Con Xavi al Barcelona tarde o temprano: exjugadores que retornaron a sus equipos como técnicos [FOTOS]



► Messi no se olvida de su capitán: el emotivo mensaje para Xavi tras anunciar su retiro del fútbol



► Boca Juniors se quedó con el título de la Supercopa Argentina tras derrotar en penales a Rosario Central



► Lo Leo y no lo creo: Mbappé recibió duro castigo en Francia y Messi camino solo rumbo a la Bota de Oro 2019