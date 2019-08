El plan Pogba: se rehúsa a jugar en el United para tratar de llegar al Real Madrid

Se ha puesto rebeldía y no piensa jugar algún partido con el Manchester United hasta que su situación se resuelva en el mercado de fichajes de verano. Con el cierre de traspasos hasta el 8 de agosto en la Premier League, Paul Pogba tiene un contrarreloj para poder llegar – al fin – al Real Madrid de Zinedine Zidane. Sin embargo, ante el alto precio puesto por el Manchester United, el futbolista no ha tenido nada más que hacer que no jugar para el club.



Mientras que los ‘Red Devils’ argumentaban que el galo tenía un espalmo en la espalda para no estar en el último amistoso en Cardiff, el diario ‘Daily Mail’ asegura que Paul Pogba se encuentran en perfectas condiciones físicas para entrar al campo de juego. Tan solo él quiere jugar en España para estar al lado de sus hermanos y poder llegar al Real Madrid.



Solskjaer había señalado que el parte médico había recomendado dejarlo fuera de los siguientes partidos, pero a cuatro días de quedarse en Inglaterra, Pogba usa todos sus métodos para una salida por menos de 170 millones de euros, precio tasado por el United.



Real Madrid no puede pagar esa suma luego de las inversiones de Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy y Militao y tampoco considera que Pogba valga ese precio. Es cierto que el mercado de fichajes se ha disparado en los últimos meses, pero tampoco es para pagar lo que hizo el PSG para llevarse a Kylian Mbappé. ¿En qué terminará esta novela?



La llegada de Donny Van de Beek no detendría la intención de hacer que Paul Pogba arribe, por fin, en el aeropuerto de Barajas.



