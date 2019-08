Tras últimos intentos del Real Madrid: Pogba recibe pintas en contra de parte de hinchas del United [FOTO]

Real Madrid ha intentado por todos los medios que Manchester United le rebaje el precio a Paul Pogba para que este sea el nuevo 'galáctico' de Zinedine Zidane. El presidente Florentino Pérez ha conversado con los directivos ingleses, pero estos no quieren menos de 180 millones de euros. El jugador tiene la intención de irse a España con los merengues, pero el precio es más que un inpedimento.

A través de su hermano Mathias en el programa El Chiringuito, Paul Pogba ha manifestado su intención de marcharse al Real Madrid a poco que cierre el libro de fichajes en Europa (2 de setiembre). Los hinchas del United no se han olvidado de esto y han tenido tremenda actitud hacia el volante francés.

Sucede que este miércoles, carteles que están en los exteriores de la sede de entrenamiento del United han amanecido con pintas que han llamado la atención de los transeúntes de la zona. Estas tienen la frase " Pogba fuera", en clara alusión al presente del mediocampista internacional con la Selección de Francia.

Las pintas hacia Paul Pogba en el Manchester United. (Foto: The Sun) Las pintas hacia Paul Pogba en el Manchester United. (Foto: The Sun)

Pogba y Real Madrid: caminos complicados para juntarse

Los carteles, también, tiene un claro mensaje hacia los aficionados: "Los jugadores del primer equipo no tienen permitido parar y firmar autógrafos debido a los peligros en el camino". De esta manera, en la tienda de Old Trafford la paciencia ha empezado a terminarse hacia el ex Juventus.

Por otra parte del tema Paul Pogba, Real Madrid tiene su mira puesta en el partido de esta domingo frente al Villarreal por la jornada 3 de LaLiga Santander. Son bajas confirmadas Isco y James Rodríguez, mientras que Eden Hazard podría estar a las ordenes de Zidane.

