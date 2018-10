Julen Lopetegui tiene las horas contadas en el Real Madrid , pese a que ha dirigido los entrenamientos del día lunes en Valdebebas. Antonio Conte asoma para reemplazarlo, aunque los futbolistas no se encuentran de acuerdo con la elección del extécnico del Chelsea. En medio, sin embargo, apareció la figura de ex entrenador en la ‘Casa Blanca’. ¿A quién habrían pedido los jugadores en reemplazo del técnico vasco? Nada menos que ha a Zidane.



De acuerdo a medios españoles, la plantilla habría sugerido el nombre del técnico francés hasta el final de la temporada, dado que se encuentra sin trabajo en la actualidad. No obstante, pese a no haberse contactado con él, la respuesta de Florentino Pérez fue clara: imposible de ficharlo.



‘Zizou’ no quiere volver a Chamartín y el presidente del Real Madrid tampoco piensa realizarle una oferta en el presente, dado que tiene otro objetivo.



Mourinho es el plan para la próxima temporada, pero en el camino aparecen los nombres de Antonio Conte y Roberto Martínez. El primero no gusta a la plantilla, el segundo tiene un vínculo con Bélgica, por lo que habría que negociar con la Selección.



Es evidente que el presidente sabe de la buena relación de Zidane con sus futbolistas, pero pesa mucho el hecho de que dejase tirado al equipo justo después de ganar la última Champions League.