Y tenía a puro 'crack': el último Real Madrid con peor promedio de gol en Liga Española [FOTOS]

El Real Madrid pasa por uno de los peores momentos de sus gloriosos 117 años de vida institucional. No era abril y ya no peleaba por ningún torneo en los que participó durante la temporada. Eliminado de Champions y de Copa del Rey, y fuera de la pelea por LaLiga, hoy en manos de su eterno rival, Barcelona. Lo peor: el equipo que reinó en Europa hoy cuenta con una de las peores marcas goleadoras de su historia, algo que no sucedía desde la temporada 1999-2000.

En aquella temporada, el Real Madrid solo alcanzó la friolera suma de 58 goles y recibió otros 48. Quedó en quinta posición en la clasificación final de la Liga pero, increíblemente, conquistó la Champions League, la octava de su historia. No es casualidad que cuando le va mal en un torneo, suele irle bien en el otro. Esta temporada, le fue fatal en todos los que jugó (salvo el Mundial de Clubes).



Lo más sorprendente de aquella temporada, es que contaban con jugadores excepcionales (ver galería), tales como Íker, o los goleadores de aquella final de Champions ante Valencia (ganaron por 3-0), Morientes, McManaman y Raúl. ¿Quién podría supones que con tremenda delantera y una de las mejores defensas por nombres, podría irle tan mal?



Hoy, la historia es parecida. El Real Madrid solo tiene, hasta la fecha 35 de LaLiga, 59 goles a favor, 39 en contra, y marcha tercero (65), lejos del campeón 'azulgrana' (83 puntos). En esta galería podrás recordar a los 'cracks' que se vestían de blanco en el último once del Madrid con peor promedio de gol en Liga.

