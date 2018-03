Para que Luka Modric se vaya del Real Madrid para ir al Arsenal, tiene que primar lo económico y no lo deportivo. Con los madridistas, el croata ha ganado todo como futbolista. Desde la Champions League hasta el Mundial de Clubes, pero a nivel económico, Luka no es de los mejores pagados de la plantilla, que prima los sueldos Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Sergio Ramos, por encima de lo que hace el centrocampista en la medular del equipo. Por ello, y como se ha comentado antes, se encuentra el interés de Modric de firmar un gran contrato.



En el Real Madrid puede que no lo tenga, pero en la Premier están dispuestos a ofrecerle un contrato que pueda colmar sus expectativas. Tottenham quisiera repatriarlo y ahora el último club interesado en sus servicios es el Arsenal , de quien no se sabe si Arsene Wenger seguirá al mando en la próxima temporada. El diario ‘Daily Star’ indica que la propuesta sería de 60 millones de euros para Florentino Pérez y un gran sueldo para el seleccionado balcánico.



A día de hoy, el Real Madrid no contempla la marcha del futbolista, por lo que si quisiera salir, tendría que forzar su salida tal como lo hizo Álvaro Morata en la temporada pasada. Sin oportunidades como titular, el delantero español pidió irse al Chelsea. Pagaron más de 80 millones de euros y ahora trata de ganar la indiscutibilidad con Antonio Conte. Morata se encuentra convocado para el partido contra el Barcelona por los cuartos de Champions.



El Arsenal, eso sí, no es el único club que que busca a Modrić. El Liverpool y la Juventus también estarían interesados en el croata y el Tottenham Hotspur lo quiere de vuelta tras tenerlo en sus filas entre 2008 a 2012. ¿Cómo le iría al Arsenal con Modrić, Mesut Özil, Mkhitaryan y Aubameyang juntos?