Lo tendría todo decidido, tal como comentan algunos medios españoles. Con 32 años encima, y a meses de cumplir los 33, Luka Modric pretende un último gran contrato con el Real Madrid. Su distribución en la cancha y su nivel de juego son destacables en los altos mandos del Real, pero el croata pretendía una renovación que lo alejaría del Bernabéu. El mediocampista quisiera tener un salario más alto, y de no lograrlo, se comenta que Modric decidiría su salida a la Premier League u otra liga competitiva de Europa.



Ganar la Champions League no generaría ninguna reacción en el ex Tottenham, quien aspira a tener un salario más alto que el de la actualidad. Modric es uno de los mejores jugadores del Real Madrid, el mediocampo siente su baja cuando no está en el campo y Florentino Pérez tendría que decidir si hacer ese pago por él o tenerlo como canje dentro de algún interés para el próximo mercado de pases en Europa. Solo por citar un ejemplo: Harry Kane.



El mandamás madridista desea contar con el delantero inglés y Daniel Levy, presidente del Tottenham, vería con buenos ojos la vuelta del croata más una suma acorde de dinero. Ya lo había con anterioridad, la Bota de Oro cuesta más de 200 millones de euros.



Luka Modric cumple su sexta temporada en el Real Madrid y su decisión ya estaría tomada. Claro, si es que no hay oferta que lo haga seguir en el Santiago Bernabéu. Todo tiene un ciclo, tal parece que la de uno de los mejores medios del mundo, también. Otro probable dolor de cabeza para la dirigencia del Madrid, si es que el rumor termina siendo una afirmación.