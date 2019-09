Zidane empieza a perder crédito: exigen la vuelta de Mourinho en reunión de socios del Real Madrid

El tibio inicio del Real Madrid en LaLiga Santander , en la que ya ha cedido cuatro puntos tras dos empates , ha hecho que un sector del madridismo empiece a perder la paciencia con Zidane. Es por eso varios socios no han tardado en pronunciarse a favor de su destitución este domingo en la Asamblea General Extraordinaria del equipo merengue.



Algunos socios, que a la vez son hinchas del Real Madrid, no han dudado en pronunciarse a favor de Jose Mourinho , un entrenador que, pese a que salió por la puerta falsa del club en 2013, ha dejado un buen recuerdo en la afición. Es por eso que no han tardado en poner su nombre como posible reemplazo de Zidane.



Por otro lado, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pidió "respeto y agradecimiento" a los jugadores que protagonizaron una "etapa inolvidable", realizó autocrítica por una temporada en la que "faltó intensidad" y aseguró se pondrá en un nuevo proyecto con el que deben "recuperar el hambre de triunfos".



Zidane ha ganado tres Champions con el Real Madrid. (AFP) Zidane ha ganado tres Champions con el Real Madrid. (AFP)

La Asamblea del Real Madrid se inició con el informe del presidente, un Florentino Pérez que aseguró que sigue "dedicando gran parte" de su vida al club "con la misma ilusión" que el primer día. Pidió respeto a todos los jugadores que lograron éxitos sin precedentes en la historia del fútbol, como la conquista de tres Ligas de Campeones y tres Mundiales de Clubes consecutivos.



"La pasada temporada no fue la que hubiéramos querido ni deseado. Hay que entender que este equipo venía de ganarlo todo en un ciclo histórico en el que se ganó lo que parecía imposible. Nos faltó la intensidad necesaria para mantener el nivel de esa etapa inolvidable. Fue una temporada difícil", confesó.



Los malos resultados de una campaña sin títulos grandes provocó "autocrítica para darle la vuelta a la situación" y Florentino Pérez se mostró convencido de que lo van "a conseguir".



"Desde la autoexigencia hay que soñar con nuevos triunfos. Nuestro reto es seguir ganando en un escenario cada vez más complejo. Nuestra realidad debe ser justa, debemos poner en valor lo que este equipo ha conseguido los últimos años, el análisis debe ser riguroso desde la memoria. Tenemos que recuperar el hambre de triunfos tras un ciclo casi irrepetible", apuntó.

► ¡Se lo llevan! Messi contesta el teléfono y recibe una propuesta que cambiaría todo en la historia del Barça



► ¡'Bombazo'! Zidane se olvida de Pogba, alista 100 millones de euros y va por otro megacrack de la Premier



► Bronca nunca antes vista: Neuer respondió con dureza las quejas de Ter Stegen por ser suplente



► Ya estás avisado, Neymar: el comunicado de los ultras del PSG explicando su relación con el brasileño