Tras golear al Valladolid: lo que piensa el vestuario de Santiago Solari

Es claro, no habla de peleas, pero tampoco afirma total condición con Santiago Solari. Luego de la goleada (4-1) sobre el Valladolid en Zorrilla, Nacho habló un poco sobre la situación del Real Madrid , así como del técnico Santiago Solari. El zaguero central fue conciso sobre el técnico argentino y del día a día que tiene el actual tras la eliminación de la Champions League, un torneo que parecía hecho a su medida hasta que llegó el Ajax de Holanda.



“Es complicado este momento porque no están saliendo las cosas, pero Solari es nuestro entrenador y tenemos que estar con él”, confesó Nacho, argumentado que no hay problemas con el ‘Indiecito’, pese a lo mucho que viene diciéndose en los últimos días.



"Esta victoria no creo que mitigue la semana que hemos pasado. Este club te obliga a ganar y queremos dejar bien este escudo cada día. Es difícil el día a día. Nos gusta irnos de vacaciones con algún título", agregó el defensa sobre la situación actual del club.



Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, destacó la "profesionalidad y el compromiso" de los jugadores de su equipo y aseguró sentirse "apoyado", al tiempo que añadió que también está "a muerte" con ellos y que ha sentido su apoyo con su actitud.



Reconoció que ha sido una "semana difícil para todos" y, por ello, los veinticinco primeros minutos reflejaron esa situación, pero, el resto del partido, y después de "haber sabido sufrir", se ha "superado" y han sabido "reaccionar pese a la adversidad", lo que ha valorado.



"Eso habla de su profesionalismo, su espíritu y su capacidad de reaccionar, y que es un grupo de buenos jugadores y buenas personas", lo que ha permitido sacar hoy este partido.



Respecto a la apertura de expediente a Isco indicó que es un "tema zanjado" y comentó que son "cuestiones internas" que no van a impedir que mañana se entrene con normalidad y "empiece todo de nuevo".



