Ni Dybala ni Neymar: el fichaje 'tapadito' de 75 millones de euros que prepara el Real Madrid

A mal tiempo...¿buena cara? Mucho se viene hablando acerca de los nombres propios que maneja el Real Madrid para reforzar su plantilla de cara a esta nueva temporada de LaLiga. Para nadie es un secreto que el cuadro 'Merengue' intentará seducir al brasileño

Neymar Jr. , en el mercado de pases, así como también - en caso de no llegar a un acuerdo con el PSG - al argentino Paulo Dybala. Pero, ¿qué pasaría si no se pudiera concretar la llegada de ninguno de los dos?



Respondiendo a la pregunta, no debería de sorprendernos que en las oficinas del Real Madrid ya estén 'cocinando' un plan 'C' ante la posibilidad de no poder reforzarse con ninguno de los dos cracks mundiales mencionados. Y ya hay un nombre, aunque no es exactamente un delantero. ¿De quién se trata? Según 'Don Balón', el 'tapadito' sería nada más y nada menos que el bosnio Miralem Pjanic, actual jugador de la Juventus y compañero de Cristiano Ronaldo que los 'blancos' ya intentaron fichar.



Miralem Pjanić llegó a la Juventus en el 2016. (Getty) Miralem Pjanić llegó a la Juventus en el 2016. (Getty)

Sin mucha suerte en el pasado, esta vez el Real Madrid espera poder hacerse con los servicios del jugador de 29 años. Su precio rondaría los 75 millones de euros, y su basta experiencia como estandarte de la 'Vecchia Signora' serían razones más que suficientes para intentar sumarlo a las filas del equipo de Zinedine Zidane. Más aún, teniendo en cuenta que los fichajes de Neymar y de Dybala están más lejos que cerca de concretarse.

Mientras tanto, ni Zidane ni el Real Madrid dan pistas

Zinedine Zidane no dio pista alguna sobre el interés en incorporar a Neymar. No respondió tampoco a las preguntas sobre el tema, y expresó solo su deseo de que "llegue el día 2 para terminar con todo esto". Como se recordará, el astro brasileño viene siendo vinculado con la contienda 'blanca' desde hace ya varias semanas, ante la evidente 'ruptura' de las negociaciones con el Barcelona.



"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el día 2 puede pasar de todo como en todos los clubes. Alguno se puede ir y alguno venir. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más. Estamos centrados en el partido del sábado", dijo Zidane, al ser cuestionado por la posible llegada de Neymar al Santiago Bernabéu.



► Conteo regresivo: Real Madrid llegó a París para fichar a Neymar y definió fecha de presentación



► Zidane sabe que está hecho, pero no da pistas: "Estoy deseando que llegue el día 2", dice sobre Neymar



► Está más cerca del Madrid, pero siempre será 'Culé': este es el nuevo guiño del entorno de Neymar



► ¿Kubo les seguirá los pasos? Jugadores que fueron cedidos, regresaron y triunfaron en el Madrid [FOTOS]