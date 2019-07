La 'operación Pogba' en su etapa final: United cede y le pide tiempo al Real Madrid antes de ficharlo

Solo es cuestión de tiempo. Tal parece ser que la llegada de Paul Pogba al Real Madrid es casi un hecho. Luego de que el centrocampista le comunicara a su entorno su deseo de jugar en España, el conjunto 'merengue' no se ha hecho esperar y rápidamente empezó a mover sus fichas para el arribo del aún jugador del Manchester United, que ya se da por vencido y que solo ha atinado a pedirle un poco más de tiempo a Florentino Pérez para poder buscarle un reemplazo al francés.

Según adelantó este viernes 'L'Equipe', pese a que el United se negada a siquiera hablar de la posible venta de Pogba hace algún tiempo, conforme fueron pasando las semanas los de Manchester aflojaron en su decisión sobre el futuro del jugador ante el deseo de salida del mismo. El francés ya estuvo cerca de llegar al Bernabéu hace tres temporadas, pero una maniobra de su agente Mino Raiola lo llevó finalmente a Inglaterra para satisfacer sus exigencias pagándole una comisión multimillonaria de 27 millones de euros

A pedido de Zinedine Zidane, la interna del cuadro 'blanco' empezó a trabajar en distintas formas para abordar el fichaje del campeón del mundo. No obstante, las negociaciones no fueron fáciles. El United pedía un mínima de 170 millones de euros, mientras que en el Madrid solo estaban dispuestos a abonar la suma de 120 'palos'. Esto llevó a que el trato no progresara, y hasta se habló de la posibilidad de que la Juventus intentara 'repatriar' a Pogba.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. Su nombre ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid y a la Juventus desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Qué le deparará el futuro?



