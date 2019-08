"Florentino podría conseguir que Paul llegue, pero no vale 200 'kilos'": el dardo de Pogba al Real Madrid

No solo es cuestión de dinero, sino de decisión. Para Mathías, la última palabra para que Paul Pogba deje el Manchester United y llegue al Real Madrid es de Florentino Pérez , y no entiende por qué no lo hace hasta ahora. Lo que sí tiene claro el también futbolista nacido en Guinea con nacionalidad francesa es que su hermano no cuesta los 200 millones de euros que piden desde Inglaterra.

" ¿Que si creo que Florentino Pérez podría conseguir que Paul llegue? Yo creo que sí. Que es posible. Nada es imposible en la vida", comentó muy seguro Mathías en el programa español, El Chiringuito. Y ante la pregunta del conductor del programa, Jusep Pedrerol, de si creía que el valor de su hermano sea de 200 millones de euros, Mathías contestó con un enfático "no".

Mathias Pogba en El Chiringuito. (Funete: @elchiringuitov)

Para Mathías -quien juega en el Club Deportivo Manchego Ciudad Real de la tercera división de España-, el monto que pide Manchester United está relacionado con lo que se maneja en el fútbol actual, pero no cree que sea el valor real de Paul.

Además, el también gemelo de Florentin Pogba asegura que "Paul está esperando, quiere moverse. El United no puede hacer todo", dejando abierta la posibilidad de que los mismos ingleses están abiertos a negociar.

► Será su debut: Vinicius será convocado por Tite para amistosos de Brasil contra Perú y Colombia



► El pacto ‘Anti Juventus’ del Inter y otros equipos que impacienta a Mauro Icardi



► ¡Florentino se vuelve loco! Pedirá millonario préstamo a banco para poder fichar a Neymar en el Real Madrid



► Minutos de pánico: alerta de amenaza de bomba en La Bombonera de Boca Juniors