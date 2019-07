¡Portazo al Real Madrid! La última 'movida' del United que aleja a Pogba del Santiago Bernabéu

¿Se acabaron los rumores? Para nadie es un secreto que Paul Pogba quiere salir a como de lugar del Manchester United esta temporada y así poder poner rumbo a España para vestir la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, su salida no será una tarea fácil de concretar para la directiva 'merengue', menos ahora con la última movida de los 'Red Devils' que hace pensar que su fichaje está cada vez lejos de lograrse.

Pero , ¿qué pasó? Bueno, resulta que el United dio a conocer este domingo su lista de 28 jugadores para la gira de pretemporada del equipo que se llevará a cabo en diferentes partes del mundo. Y, vaya sorpresa, entre los citados se encuentra nada más y nada menos que Pogba. Sí, leíste bien. El francés jugará con los de Manchester en el inicio de la campaña 2019-20 pero, claro, esto no quita que podría igual cambiar de aires.

Si bien es cierto que el caso de Pogba y su futuro siguen en el aire, esta reciente llamada del técnico noruego Ole Solskjaer es una declaración de intenciones del club, que no va a dar su brazo a torcer en las negociaciones con el Real Madrid, pese a que ya le esté buscando un sustituto al exjugador de la Juventus.



Recordemos que es a pedido de Zinedine Zidane que la interna del cuadro 'blanco' empezó a trabajar en distintas formas para abordar el fichaje del campeón del mundo. No obstante, las negociaciones no serán nada fáciles. El United pide un mínimo de 170 millones de euros, mientras que en el Madrid solo estaban dispuestos a abonar la suma de 120 'palos'. Esto llevó a que el trato no progresara, y hasta se habló de la posibilidad de que la Juventus intentara 'repatriar' a Pogba.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. Su nombre ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid y a la Juventus desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Dónde terminará el francés?

