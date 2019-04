Una piedra en el camino de Real Madrid: Pogba y la nueva 'novia' que frustraría su llegada a España

Paul Pogba tiene muchas chances de convertirse en el próximo jugador del Real Madrid para el mercado de fichajes 2019. De hecho, según L'Equipe el volante francés ya ha decidido dejar el Manchester United para trabajar desde el verano al lado de Zinedine Zidane. Voluntad hay.



El problema para el Real Madrid es que, siempre según la citada fuente, un nuevo y poderoso rival ha aparecido para pelear con Florentino Pérez el fichaje de Pogba. Se trata nada menos que del PSG, que con el volante francés en su plantilla, espera dar ese salto de calidad para conquistar su primera Champions.



Gracias a los petrodólares, el PSG podría pagar todo lo que el Manchester United se atreva a pedir. Además, no tendría problemas en asumir el sueldo que Pogba gana en Old Trafford: 17 millones de euros por temporada, un punto que en el Real Madrid no deja de preocupar.

Paul Pogba llegó al Manchester United en la temporada 2016/17. (Getty) Paul Pogba llegó al Manchester United en la temporada 2016/17. (Getty)

Don dinero, don dinero

Según el diario AS, Real Madrid supone que el francés exigirá lo mismo y quizá más dinero para firmar por los blancos en verano. No solo por decisión propia, también por influencia de su representante Mino Raiola.



Con ese sueldo, Pogba pasaría a ser, automáticamente, el jugador mejor pagado de la plantilla por encima de otros 'galácticos' como Gareth Bale y Sergio Ramos. La situación podría causar un gran malestar en el vestuario, tal como apunta la citada fuente.

