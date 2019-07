¿Se guardan lo mejor para el final? La fecha en la que Real Madrid anunciaría a Pogba como su fichaje

Los días pasan y el tiempo no se detiene. Mientras que Paul Pogba continúa sumando partidos de pretemporada con el Manchester United, la directiva del Real Madrid no le pierde pisada y continúa tratando de forzar su salida de Old Trafford esta temporada. En este sentido, parece ser que los capitalinos ya le habrían puesto fecha a la llegada del exjugador de la Juventus. Los 'Merengues' y Zinedine Zidane la tienen clara: quieren al francés sí o sí.

Según informó este domingo el reconocido diario español 'AS', el Real Madrid estaría esperando la primera semana de agosto para intentar cerrar la de Pogba al Santiago Bernabéu, en lo que sería un movimiento muy arriesgado de última hora, puesto que todo el mundo sabe de que el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra es el 8 de agosto. Ojo, pasada esa fecha será imposible volver a negociar por el centrocampista francés hasta enero del 2020.

Si bien es cierto de que Pogba pide a gritos abandonar Manchester, los ingleses se han puesto firmes y una vez que sentaron las cartas sobre la mesa solo están a la espera de que el jugador de un paso atrás en su intento de irse. Por su parte, en Madrid, la paciencia empieza a agotarse pero entienden que el paso del verano puede favorecer sus intenciones siempre y cuando el francés continúe presionando para marcharse. Eso sí, como apuntó 'AS', el centrocampista no solicitará el 'transfer request'.

El club de Manchester negociará el pase de Pogba por una cantidad cercana a los 200 'palos', cifra que saben que hay clubes que no van a alcanzar por tener que hacer otras incorporaciones o por haberse dejado ya parte del presupuesto, como podría ser el caso del Real Madrid, que pese a esto no descarta del todo ir a por el francés. Asimismo, la Juventus también se posiciona como otro de sus posibles destinos. Cualquier cosa podría pasar.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. El nombre del francés ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Qué le deparará el futuro?



► Primero el Atlético, ahora el Barcelona: el entorno de Eriksen lo saca del Tottenham



► De Ligt responde a las críticas de los hinchas del Barça: "Italia es donde más se aprecia a los defensas"



► Es hoy o nunca: David Alaba y la posibilidad de jugar en el Barcelona de Messi



► ¿Brasil a la vista? Filipe Luis se despidió del Atlético de Madrid y definirá su futuro en las próximas horas