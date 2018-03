Ha marcado goles a doquier en Italia, su edad (25 años) lo proyecta como uno de los jugadores más letales en los próximos años en Europa y el Real Madrid prepararía una oferta para tenerlo en la próxima temporada. Mauro Icardi es el jugador que desea fichar Florentino Pérez para la próxima temporada, su traspaso rondaría un poco más de 100 millones de euros, un precio no tan alto por lo que se paga por futbolistas en estos meses, y así sería el jugador que reemplace a Karim Benzema en el ataque. Sin embargo, no todo está definido.



De acuerdo a medios españoles, algunos miembros del Real Madrid no se encuentran tan acuerdo con la decisión del presidente madridista. Icardi, sí, es un buen delantero que se destaca en el Inter de Milán, pero tampoco ha tenido experiencia de Champions League, además de los problemas extradeportivos que siempre han rodeado al atacante.



Mauro Icardi llegaría a la ‘Casa Blanca’ para convertirse en una especie de ‘Álvaro Morata’, un delantero que resolvía partidos en los últimos siempre y que siempre era un cambio fijo en el esquema de Zidane. ¿El jugador más pretendido? La Bota de Oro en Europa, Harry Kane. El inglés se recupera de una lesión y volvería a los campos de juego en el mes de abril.



Mientras tanto, el presidente del Madrid define uno de los primeros fichajes de una plantilla venida a menos con la decisión de apostar más por jugadores de la cantera. Borja Mayoral, quizás sea el mejor caso de ellos. Un canterano que ha dado la talla en el primer equipo.