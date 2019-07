¿Lo escuchará Florentino? 'Leyenda' de España asegura que el precio por Pogba "es una locura"

Palabras para tomar en cuenta. El tenista español Rafael Nadal , que este miércoles se clasificó para las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon, y gran aficionado del Real Madrid , dijo que el centrocampista francés Paul Pogba , pretendido por el club blanco, es "un gran jugador", pero añadió que el dinero que puede costar es "una locura".



Nadal manifestó, cuando fue preguntado por la situación del Real Madrid, que siempre ha tenido confianza en su equipo incluso cuando las cosas no están van bien, "como el año pasado".



El número 2 del tenis mundial, que jugará contra el suizo Roger Federer por un puesto en la final de Wimbledon, respondió a una pregunta sobre el posible fichaje por el Real Madrid de Pogba, actual futbolista del Manchester United.



" Pogba es un gran futbolista. A veces el dinero es una locura, así que no quiero algo que creo que es exagerado en términos monetarios. Eso es todo", señaló.



Pogba viajó estos días a Australia para hacer la pretemporada con el Manchester United, pese a las recientes declaraciones del agente del jugador, Mino Railo, en el periódico The Times, en las que afirmó que el deseo del jugador es abandonar el club inglés. EFE

► ¡No llega solo! El fichaje del Real Madrid para que Take Kubo se sienta más cómodo



► Porque sin De Ligt también hay vida: el plan 'B' del Barcelona está en el Manchester United



► Reemplazo necesario: el campeón de la Copa América 2019 que interesa al Barcelona



► Un viejo conocido: Mario Mandzukic interesa a Bayern Munich para volver a la Bundesliga