No hay tiempo que perder. El Real Madrid no pasa por el mejor de los momentos, y uno de los dolores de cabeza de Zidane pasa por dos bajas importantes que se han presentado en el arranque del año, las de Sergio Ramos y Karim Benzema. El central y el delantero siguen trabajando arduamente en busca de apurar sus regresos, aunque aún no tienen fecha de vuelta.

Ambos prosiguen con sus planes específicos de trabajo completando una parte de su recuperación sobre el césped y otra en el interior de las instalaciones, donde se les sumó, ahora, Marcos Llorente, por molestias del duelo copero ante el Numancia.



"No puedo decir cuando volverá Karim con el grupo", confesó Zidane sobre Benzema que regresó de las vacaciones navideñas con una lesión muscular en su bíceps femoral derecho.



"Ha vuelto a trabajar sobre el césped, veremos su evolución y cómo mejora. Tengo muchas ganas de que vuelva con el equipo pero iremos despacio porque no queremos arriesgar y prefiero que vuelva al doscientos por cien", añadió.

Ramos, por su parte, sufrió en uno de los primeros entrenamientos del año una lesión de grado I en el sóleo de su pierna izquierda, que lo tendrá entre dos y tres semanas de baja, de las cuales ya ha cumplido una de ellas.



Así, si todo va según lo previsto, el capitán de los blancos podría estar entrenando con normalidad junto a sus compañeros el próximo lunes e incluso podría reaparecer en el duelo de Copa del Rey frente al Leganés la próxima semana.