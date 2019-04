¡Uno más entra a la pelea! Potencia de Europa realizaría millonaria oferta por Raphael Varane 

El caso Raphael Varane no cesa. El central del Real Madrid ya habría comunicado que no seguirá en el equipo la próxima temporada, por lo que rápidamente los rumores sobre los posibles equipos en los que aterrizaría empezaron a brotar. Muchos ya muestran interés.

Según Diario AS, Juventus de Turín tenía una propuesta formal para el francés; sin embargo, a esta se le a sumado la del PSG. El central blanco la colocaría como prioridad debido a que no le desagrada la idea de volver a París.

La idea de los del Parque de los Príncipes es que 'Rafa' sea el relevo del capitán Thiago Silva, que finaliza contrato en junio de 2020. El brasileño, que cumple su séptima temporada en París, tendrá para entonces 35 años.

Juventus, Manchester United y Bayern Munich también están pendientes de los movimientos de Varane. Quien lo quiera tendrá que negociar con el club blanco, que estableció una cláusula de salida de 500 millones cuando le renovó la campaña pasada.

Zidane no ve un Real Madrid sin Varane, así lo hizo saber en conferencia de prensa. "Lleva ocho años aquí y lo está haciendo bien. Son cosas que salen hacia fuera, pero yo lo veo bien, a mí no me ha dicho nada", comentó.

Protegiendo sus intereses, Real Madrid ya empezó a pensar en recambio, como ya informó AS. El mejor colocado en la lista es el jugador del Nápoles, Kalidou Koulibaly de 27 años cuya incorporación cuenta con la aprobación de Zidane.

