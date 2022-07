Como era de esperarse, Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas en el mercado de pases. Y es que en los últimos días, el futbolista portugués informó al Manchester United que desea cambiar de aires, ya que su objetivo es disputar con un club la Champions League. Ante ello, los rumores no tardaron en llegar y se habló de un posible acercamiento con Atlético de Madrid, algo que impresionó a muchos seguidores del astro luso.

Sin embargo, este tipo de rumores se ha ido haciendo cada vez más grande con el paso de las horas y la capital española se mantiene alerta a las últimas noticias, ya que después de nueve años en el Real Madrid, ver a ‘CR7′ vestido de rojiblanco podría causar más de una decepción en gran parte de la afición ‘merengue’.

Eso sí, algo parecido ya ocurrió en el verano pasado con la llegada de Cristiano al Manchester United. Como bien sabemos, unas semanas antes, estaba mucho más cerca del City, rival de la ciudad. No obstante, tras la llamada de Alex Ferguson, decidió regresar al Old Trafford.

Por ello, se piensa que el portugués, con Jorge Mendes al mando de las negociaciones, podría estar trazando la misma estrategia para este mercado de pases, aunque en el Real Madrid de Florentino Pérez, a diferencia de los ‘Red Devils’, han sido tajantes al no contemplar el fichaje de la que un día fue su gran estrella.

Cristiano Ronaldo busca dejar el Manchester United en el presente mercado de pases. (Foto: EFE)

Cristiano está dispuesto a bajarse el sueldo

Según la información brindada por la CBS, Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a sufrir un recorte de su salario, concretamente, del 30&. Así lo habría dado a conocer su representante a los equipo que se encuentran desanimados por el sueldo del atacante, que estaría percibiendo cerca de 30 millones netos por temporada.

Por su parte, el Atlético de Madrid, equipo que está mejor colocado en la puja, todavía no cuenta con la capacidad financiera para solventar el fichaje, como ya explicó el diario AS. No obstante, mientras se espera que ‘CR7′ defina su destino, el United, su actual equipo, no cambia su posición: el jugador no está en venta.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.